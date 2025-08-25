На Кубани семь иностранцев незаконно работали в цехе по переработке древесины

В Краснодарском крае полиция выявила семь иностранных граждан, которые незаконно работали в цехе по переработке древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции провели проверку в цехе, расположенном на территории станицы Старовеличковской Калининского района. Двое иностранных граждан незаконно работали на производстве, двое — нарушили режим пребывания в России, еще двое — работали без патента. Их привлекли к административной ответственности по нескольким статьям.

Работодатель, приехавшая из-за границы и нелегально трудоустроившая иностранцев, также привлечена к административной ответственности.

Алина Зорина