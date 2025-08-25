Почти 70% населения Кубани занимаются спортом

В Краснодарском крае около 3,5 млн человек, или примерно 68% населения, регулярно занимаются спортом. Об этом в интервью «Кубань 24» сообщил спортивный комментатор и ведущий мероприятий Константин Перминов.

По его словам, задача, озвученная президентом РФ,— чтобы 70% населения занималось физической культурой и спортом,— в регионе почти выполнена.

Жителям края доступно более 13 тыс. спортивных сооружений. В 2024 году в Краснодаре открыли трехэтажный спорткомплекс «Дворец самбо», строятся сети центров единоборств во всех муниципалитетах, а также бассейны с 25- и 50-метровыми дорожками.

Кроме того, край вошел в число первых регионов, где третий урок физкультуры в школах посвящен самбо. По программе «Самбо в школу» занимаются 580 тыс. учеников, в спортивных школах и секциях — более 11,2 тыс. спортсменов.

Анна Гречко