В школы Кубани 1 сентября пойдут 780 тысяч детей

В Краснодарском крае завершают подготовку к новому учебному году. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 1 сентября в регионе начнут работу 1252 школы и 109 колледжей и техникумов, за парты сядут 780 тыс. детей, в том числе 68 тыс. первоклассников, передает пресс-служба региональной администрации.

Вениамин Кондратьев отметил, что все подготовительные мероприятия должны быть завершены в срок, чтобы ученики и педагоги чувствовали себя комфортно и безопасно в течение года.

К этому учебному году в 685 школах края провели ремонтные работы по региональным и федеральным программам.

Отдельное внимание на совещании уделили организации подвоза учеников: в новом учебном году на маршруты выйдут почти 1,4 тыс. автобусов, техническое состояние которых поручено проверить до 1 сентября.

Вячеслав Рыжков