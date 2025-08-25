Полиция изъяла более 100 бутылок немаркированного вина на Кубани

На автодороге Краснодар — Ейск сотрудники ДПС изъяли у жителя Азова 102 бутылки вина без маркировки. Об этом сообщили в ОМВД по Каневскому району Краснодарского края.

В ходе операции «Алкоголь» был остановлен автомобиль «Газель», в котором перевозились коробки с продукцией, к каждой из которых прилагались отдельные этикетки. Всего изъято 76,5 литра алкоголя, которые направлены на экспертизу.

По итогам проверки в отношении 61-летнего предпринимателя из Ростовской области будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков