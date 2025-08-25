Вокруг спорного корпуса ТЦ «МаксиСопот» ставят ограждение из-за приостановки сноса

Четырехэтажное здание, входящее в торговый комплекс «МаксиСопот», которое начали сносить 23 июля, ограждают для предотвращения несчастных случаев, сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил снос здания на время рассмотрения иска владельца ТЦ.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Демонтаж сооружения начался 23 июля. Тогда ККИ указывал на несоответствие параметров объекта условиям аренды участка: по площади здание в четыре раза превышало площадь, указанную в договоре. Эксперты отмечали, что снизившаяся в последние годы ставка аренды свидетельствует о проблемах торгового центра.

Владелец «МаксиСопота» Яков Перкаль-Проворный заявлял, что сооружение фактически является объектом капитального строительства и перед проведением работ по сносу нужно разработать проект, иначе есть угроза строениям вокруг, в том числе соседнему аварийному зданию и станции метро «Приморская». Он подчеркнул, что внутри постройки проходит теплотрасса, а под ней находятся сваи.

Господин Перкаль-Проворный от имени компании-арендатора участка ЗАО «Союз-Инвест» подал иск к ККИ, чтобы оспорить снос. На время разбирательства 29 июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти до окончания разбирательств наложил на объект обеспечительные меры — запретил демонтаж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП дал временный охранный статус солодовне на Новгородской улице, которую планировали снести.

Артемий Чулков