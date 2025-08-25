В Адыгее тушат возгорание сухой растительности

Пожарные тушат возгорание растительности и камыша на территории Республики Адыгея. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло в ауле Новая Адыгея. Столб густого дыма заметили жители разных районов Краснодара.

«Угроза жилым строениям и объектам инфраструктуры отсутствует», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что под Анапой произошло возгорание растительности на площади 1,5 га. Для ликвидации огня привлекут авиацию.

Алина Зорина