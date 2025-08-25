В Адыгее тушат возгорание сухой растительности
Пожарные тушат возгорание растительности и камыша на территории Республики Адыгея. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Возгорание произошло в ауле Новая Адыгея. Столб густого дыма заметили жители разных районов Краснодара.
«Угроза жилым строениям и объектам инфраструктуры отсутствует», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что под Анапой произошло возгорание растительности на площади 1,5 га. Для ликвидации огня привлекут авиацию.