Клишас рассказал о процессе рассмотрения кандидата на пост председателя ВС

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что процедура рассмотрения кандидатуры на пост председателя Верховного суда обсудят после того, как ее представит президент.

После, пояснил он, по поручение председателя Совета федерации Валентины Матвиенко будет запущена конституционная процедура рассмотрения представленной кандидатуры, передает «РИА Новости».

Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Заявления от кандидатов принимаются до 18:00 мск 25 августа.

22 июля умерла Ирина Подносова, которая занимала должность председателя Верховного суда с апреля 2024 года. Пост председателя ВС был объявлен вакантным 29 июля.