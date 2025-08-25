Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного Суда Российской Федерации»,— сказал Николай Тимошин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Согласно статье 12 закона о Верховном суде, председатель суда назначается Советом федерации по представлению президента при наличии положительного заключения ВККС. Должность председателя Верховного суда была объявлена вакантной 29 июля. Заявления от кандидатов принимаются до 18:00 мск 25 августа. Должность стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.