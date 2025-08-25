Под Анапой тушат возгорание сухой растительности на площади 1,5 га
Под Анапой произошло возгорание растительности на площади 1,5 га. Для ликвидации огня привлекут авиацию, сообщает пресс-служба мэрии города.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Возгорание сухой растительности произошло в районе села Варваровка. Сигнал о пожаре поступил около 13:28. Для тушения огня привлечено девять единиц техники, а также 23 специалиста МЧС России, лесопожарной станции, ДПС и МБУ «Служба спасения».
«Направлена заявка на применение авиационной техники с водосливным устройством»,— говорится в сообщении.