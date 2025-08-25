Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Анапой тушат возгорание сухой растительности на площади 1,5 га

Под Анапой произошло возгорание растительности на площади 1,5 га. Для ликвидации огня привлекут авиацию, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Возгорание сухой растительности произошло в районе села Варваровка. Сигнал о пожаре поступил около 13:28. Для тушения огня привлечено девять единиц техники, а также 23 специалиста МЧС России, лесопожарной станции, ДПС и МБУ «Служба спасения».

«Направлена заявка на применение авиационной техники с водосливным устройством»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

Новости компаний Все