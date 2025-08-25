В правительстве Самарской области отменили оперативное совещание

В понедельник, 25 августа, было отменено оперативное совещание правительства Самарской области в связи с изменением рабочего графика главы региона.

Чем вызвана отмена совещания, не поясняется. Губернатор Вячеслав Федорищев сегодня встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы форума «Сильные идеи для нового времени».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе объявил о предстоящей отставке регионального правительства. По его словам, это произойдет осенью и связано с оптимизацией работы кабинета министров. В частности, планируется сократить число министерств и вице-губернаторов. Господин Федорищев подчеркнул, что это решение не связано с неудовлетворительными результатами работы чиновников.

Заявление главы региона прозвучало сразу после возвращения из отпуска областного премьера Михаила Смирнова, о вероятной отставке которого «Ъ» сообщал еще в конце июля. По данным источников, господин Смирнов якобы «не сработался» с губернатором. При этом сам глава правительства уходить в отставку явно не собирается: 18 и 25 августа он опубликовал в своем Telegram-канале посты, посвященные рабочим вопросам. Правда, на совещании с губернатором, где было объявлено о предстоящем роспуске кабмина, премьер отсутствовал.

Евгений Чернов