Самарский губернатор решил распустить правительство, пока премьер был в отпуске

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о предстоящей отставке регионального правительства. По его словам, это произойдет осенью и связано с оптимизацией работы кабинета министров. В частности, планируется сократить число министерств и вице-губернаторов. Господин Федорищев подчеркнул, что это решение не связано с неудовлетворительными результатами работы чиновников. «Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее»,— написал он в своем Telegram-канале.

Заявление главы региона прозвучало сразу после возвращения из отпуска областного премьера Михаила Смирнова, о вероятной отставке которого “Ъ” сообщал еще в конце июля. По данным источников, господин Смирнов якобы «не сработался» с губернатором. При этом сам глава правительства уходить в отставку явно не собирается: 18 августа он опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный рабочим вопросам. Правда, на совещании с губернатором, где было объявлено о предстоящем роспуске кабмина, премьер отсутствовал.

Интересно, что во время отпуска господина Смирнова, который длился с 28 июля по 15 августа, Вячеслав Федорищев вывел сферу ЖКХ из полномочий премьера и передал ее зампреду правительства Виталию Шабалатову.

Михаил Смирнов занял пост врио первого вице-губернатора—председателя правительства Самарской области 1 августа прошлого года, а после победы Вячеслава Федорищева на выборах главы региона в сентябре 2024-го был утвержден в должности. Ранее он возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара».

Андрей Сазонов, Самара