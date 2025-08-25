Более миллиона россиян зарегистрировались для участия в осенних выборах онлайн

Более миллиона человек зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании на осенних выборах. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Больше всего избирателей зарегистрировались на ДЭГ в следующих регионах:

Ростовская область — 199 тыс. человек;

Чувашия — 156 тыс.;

Свердловская область — 152 тыс.;

Челябинская область — 72 тыс.;

Пермский край — 68 тыс.

Прием заявлений на участие в ДЭГ продлится до 9 сентября в Курганской области и Северной Осетии — Алании, во всех остальных регионах — до 8 сентября. Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября.

О подготовке к проведению ДЭГ — в материале «Ъ» «Дистанционное и стабильное».