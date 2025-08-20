Дистанционное и стабильное

В Общественной палате РФ 19 августа началось обучение наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Участникам семинара рассказали, как будет проходить запланированная на начало сентября тренировка по использованию системы онлайн-голосования, а заодно объяснили, что делать, если в это время возникнут перебои с мобильной связью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тренировка по использованию федеральной системы ДЭГ пройдет 2–3 сентября. Поучаствовать в тестировании смогут избиратели, подавшие заявление об участии в онлайн-голосовании, а также наблюдатели, если к этому моменту их уже назначат. Об этом сообщил 19 августа глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов. «Избиратели смогут ровно таким же способом, каким это будет на выборах, залогиниться и проголосовать»,— рассказал он, напомнив, что в бюллетенях будут фигурировать традиционные для таких испытаний «Кандидаты Кандидатовичи».

В результате избиратели смогут удостовериться в том, что ДЭГ работает. Задача же региональных комиссий — проверить структуру голосования по составу бюллетеней, то есть убедиться, что в ходе тренировки выдается именно то количество электронных документов, которое будет на основном голосовании. «Если у вас проходит двое выборов, у вас должно выдаваться два бюллетеня, а не один и не три»,— подчеркнул господин Артамонов. Для наблюдателей будут работать портал и все средства наблюдения за электронным голосованием. ТИК ДЭГ предстоит оценить процессы генерации, проверки и подписания протоколов голосования, а также проверить, работают ли все ключи шифрования и расшифрования.

Наконец, для «Ростелекома» (разработчик системы ДЭГ) и Центризбиркома России это станет заключительной проверкой того, что протоколы комиссий будут корректно выгружены и учтены, добавил глава ТИК ДЭГ. По его словам, для подведения итогов тренировки комиссия планирует собраться 5 сентября. А конструктор программно-технического комплекса ДЭГ Дмитрий Кузнецов особо отметил, что это будет первая проверка работы с цифровой платформой ГАС «Выборы 2.0», которая в этом году была введена в опытную эксплуатацию. Сопоставление учетных записей избирателей, подготовка исходных данных для голосования и ввод результатов тестового голосования в ГАС — все это будет проходить уже с использованием нового программного обеспечения.

В рамках стартовавшего обучения наблюдателям за ДЭГ предстоит познакомиться с техническими процессами, которые лежат в основе онлайн-голосования, и новшествами в этой области. Слушатели семинара поинтересовались, что делать в случае появления перебоев со связью. Вопрос особенно актуален для приграничных регионов, где мобильный интернет нередко практически отсутствует, и это следует учитывать, признал Олег Артамонов. Однако большинство избирателей голосуют с использованием домашнего интернета, который, как правило, работает стабильно, отметил он. Кроме того, участники голосования не ограничены во времени: получить бюллетень можно в первый день голосования, а использовать его — к вечеру третьего. Главное — совершать все действия с того же устройства, с которого был получен бюллетень, уточнил глава ТИК ДЭГ.

Напомним, что в этом году Центризбирком РФ согласовал применение ДЭГ в 23 регионах. Проголосовать онлайн в более чем 280 кампаниях смогут около 19,7 млн избирателей.

Анастасия Корня