Отпуск на 1 сентября — родители жертвуют работой ради школы и школой ради отдыха

Опрос «HR Lab.— Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование» показал, что количество отгулов, которые берут работающие родители в августе-сентябре, увеличивается минимум втрое. А некоторые для подготовки или адаптации к школе даже готовы уйти в отпуск — причем даже не пойти ради него в школу.

На подготовку к школе в августе родители тратят до нескольких суток. В среднем временные затраты среди опрошенных составили 46 часов. Причем многие занимаются школьными вопросами в рабочее время — это выбор и покупка формы и канцелярии, подбор кружков, секций и репетиторов, оформление документов.

Более 60% родителей отмечают, что им приходится жертвовать выходными и сокращать время на отдых. А сном жертвует каждый третий родитель.

32% опрошенных признались, что планируют отпуск так, чтобы он захватил 1 сентября. И, вернувшись с отдыха, проводят с ребенком первый день или дни учебы. 31% регулярно берут отгулы — как для подготовки к школе, так и непосредственно в День знаний, чтобы отвести детей. Но и на этом не останавливаются — для решения школьных вопросов респондентам в августе-сентябре приходится брать до 5–7 отгулов, хотя обычно отгулами они пользуются раз в квартал и реже.

2% родителей отметили, что в этом году пропустят 1 сентября вместе с ребенком, так как цены на отдых в первую неделю осени оказались существенно выгоднее, чем летом.

77% респондентов отметили, что в августе—сентябре уровень стресса возрастает в среднем на треть. На постоянную тревожность пожаловались 21%, а на бессонницу — почти 30%. 18% рассказали, что из-за предшкольного волнения стали менее собранными на работе.

Больше всего страдают родители первоклассников и нескольких детей — по 23% участников опроса этих групп сказали, что даже при полной готовности переживают, что что-то не успели купить. Меньше всего стрессуют родители старшеклассников. Из них всего 8% пожаловались на стрессы в связи с подготовкой к школе, отметив, что все тревоги уходят на экзамены.

47% участников исследования составляют списки дел, чтобы к 1 сентября быть во всеоружии. 59% готовятся заранее, с начала августа, а 14% подготовку откладывают на последнюю неделю.

«Чем более структурирован процесс подготовки, тем меньше он отнимает энергии, а спокойный родитель — лучший пример для ребенка, который тоже учится адаптироваться к новому учебному году. Выбор части покупок можно делегировать ребенку, чтобы он был вовлечен в процесс. Тем более почти всё можно отсмотреть онлайн, а потом и заказать, сократив временные затраты на поездки по магазинам и выделив его на отдых. Это снизит стресс, сохранит здоровье и поможет поддержать бытовую и рабочую эффективность»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».