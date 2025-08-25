Иран и «евротройка» проведут переговоры по ядерной программе 26 августа в Женеве

Новый раунд переговоров между Ираном и странами «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия. — "Ъ") состоится в Женеве 26 августа. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник. Стороны планируют обсудить ядерную программу Ирана и вопрос антииранских санкций.

«Иранскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи»,— сообщает Tasnim.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Господин Арагчи заявил европейским коллегами, что любая попытка запустить механизм быстрого реагирования (snapback. — "Ъ") в рамках ядерной сделки 2015 года не будет иметь под собой юридических оснований. По его словам, у трех европейских государств нет полномочий для применения этого механизма. Собеседники подтвердили приверженность поиску дипломатического решения.

Ранее Великобритания, Германия, Франция пригрозили задействовать прописанный в СВПД «снэпбэк» (snapback), если Иран к 31 августа не пойдет на существенные уступки по своей ядерной программе. Власти Ирана же настаивают на том, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, а сами они готовы к компромиссам, но от права развивать мирный атом не откажутся. СВПД действовал в полной мере с 2015 по 2018 год, США не вышли из него. Через год от своих обязательств начал отступать и Иран. Европейские посредники также не выполняют требования ядерной сделки. МИД РФ в ответ на запрос «Ъ» сообщил, что Россия не считает западные страны вправе угрожать Ирану возвращением ранее действовавших в отношении него жестких санкций Совбеза ООН и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено.

Анастасия Домбицкая