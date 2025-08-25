Лавров: Россия готова помочь Ирану с нормализацией вокруг ядерной программы

Москва готова помочь Тегерану с нормализации ситуации вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил иранскому коллеге Аббасу Арагчи в ходе телефонного разговора, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке»,— говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Аббасу Арагчи подробно проинформировал Сергея Лаврова об итогах контактов с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по поводу иранской ядерной программы.

Ранее МИД РФ в ответ на запрос «Ъ» сообщил, что Россия не считает западные страны вправе угрожать Ирану возвращением ранее действовавших в отношении него жестких санкций Совбеза ООН и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено. В Москве считают, что страны «евротройки» более не имеют права пользоваться механизмами иранской ядерной сделки, поскольку сами давно уже не придерживаются условий.

Ранее Великобритания, Германия, Франция пригрозили задействовать прописанный в СВПД «снэпбэк» (snapback), если Иран к 31 августа не пойдет на существенные уступки по своей ядерной программе. Власти Ирана же настаивают на том, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, а сами они готовы к компромиссам, но от права развивать мирный атом не откажутся. СВПД действовал в полной мере с 2015 по 2018 год, США не вышли из него. Через год от своих обязательств начал отступать и Иран. Европейские посредники также не выполняют требования ядерной сделки.

Анастасия Домбицкая