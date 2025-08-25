Эксперты рассказали о снижении цен на смартфоны в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во втором квартале 2025 года самыми бюджетными смартфонами стали устройства Tecno. В среднем новые смартфоны бренда оценивались в 10 тыс. руб. (-7%). Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цены также упали и на последнюю линейку флагманов Apple и Samsung. Это связано с эффектом высокой базы первого квартала, когда цены были выше из-за курса валют, рассказали эксперты. Из моделей Samsung наиболее заметное снижение цены (-30%) показало устройство Galaxy S24+ — сейчас модель стоит 54 тыс. руб. Аналогично, до 48 тыс. руб., подешевел смартфон Galaxy S23+. На 29%, до 47 000 рублей, подешевел Galaxy S24. Средняя стоимость Samsung Galaxy S25 Ultra упала в цене до 81 тыс. руб. (-18%). Модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 подешевели на 16% — до 69 тыс. руб. и 59 тыс. руб. соответственно.

Среди устройств Apple больше всего подешевели iPhone 14 Pro (-25%), до 56 тыс. руб. На 23% меньше стали стоить iPhone 13 — их во втором квартале этого года покупали в среднем за 34 тыс. руб. в новом состоянии. На 23% снизилась цена и на iPhone 14 — в среднем эта модель обходилась в 43 тыс. руб. Кроме того, за квартал iPhone 16 Pro подешевел на 10% и стал стоить в среднем 87 тыс. руб. iPhone 16 потерял в цене 13% и достиг стоимости в 63 тыс. руб., iPhone 16 Pro Max в то же время подешевел на 12% — до 98 тыс. руб.

Константин Соловьев