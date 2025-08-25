Самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги» установили 15 млн россиян

На портале «Госуслуги» зарегистрировано более 100 млн человек, сообщил вице-премьер-глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам господина Григоренко, порталом ежедневно пользуется 14 млн человек. Он отметил, что 15 млн россиян через «Госуслуги» установили самозапрет на оформление кредитов.

Вице-премьер рассказал, что правительство ведет работу над вторым пакетом мер по защите граждан от мошенников. Он будет включать несколько мер, в том числе самозапрет на международные звонки. Также рассматривается ужесточение ответственности за применение искусственного интеллекта мошенниками. «Коллеги из правоохранительных органов нас сильно поддерживают»,— отметил Дмитрий Григоренко (цитата по сайту Кремля).

Как выяснил «Ъ», запрет на телефонные вызовы из-за границы не будет распространяться на белорусские номера. Такая оговорка содержится во втором пакете антифрод-поправок, который проходит межведомственное согласование. Этот пакет также введет в УК новую статью о компьютерном вымогательстве.

