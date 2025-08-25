В Ростовской области 36 экскурсоводов прошли аттестацию в 2025 году

С 1 сентября в России вступает в силу запрет на работу экскурсоводов без соответствующей лицензии. Нововведение затрагивает многих туроператоров, которые организуют автобусные поездки. В Ростовской области за проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков отвечает региональное министерство экономического развития. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в состав аттестационной комиссии входят сотрудники структурных подразделений минэкономразвития области и администрации Ростова-на-Дону, курирующие туристическую сферу. Также в комиссию включены представители общественных объединений и образовательных учреждений — эксперты в области экскурсионной деятельности. Состав комиссии утвержден приказом министерства экономического развития Ростовской области от 09.07.2025 № 126.

«Наибольшие споры вызывают трассовые экскурсии — поездки организованных групп на автобусах по маршрутам, проходящим через несколько регионов. Закон требует, чтобы в каждом регионе туристов сопровождал экскурсовод с местной аттестацией. Однако для туроператоров это серьезная проблема — гидов с межрегиональными лицензиями крайне мало», — пояснил ситуацию «Ъ-Ростов» руководитель ООО «ХЗ-Трэвел» Дмитрий Ключарев.

Турфирмы предлагают внести изменения в законодательство. «Как минимум для сопровождения и информирования по маршруту следования достаточно было одной аттестации в любом регионе, а для экскурсионного показа должна быть аттестация того региона, где экскурсии непосредственно проходят», — поясняет представитель турбизнеса.

С начала года в Ростовской области прошло шесть заседаний аттестационной комиссии. По состоянию на 25 августа лицензию получили 92 экскурсовода. В 2025 году аттестацию прошли 36 гидов, шестерым в ней отказали. Среди получивших лицензию нет экскурсоводов, работающих за пределами региона.

Валентина Любашенко