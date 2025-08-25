В Верховный суд ДНР направили дело против наемницы ВСУ из Италии

Прокуратура ДНР утвердила обвинение по уголовному делу против гражданки Италии Джулии Жасмин Шифф. Ее обвиняют в наемничестве за участие в боевых действиях в составе ВСУ против российских военнослужащих. Дело направили для рассмотрения в Верховный суд ДНР, рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что фигурантка вступила в Интернациональный легион ВСУ в марте 2022 года. На Украине наемница прошла военную подготовку, а затем до ноября того же года участвовала в боях с ВС РФ. За это итальянке заплатили более 540 тыс. руб. Джулия Жасмин Шифф заочно арестована. Она объявлена в международный розыск.

По данным российских властей, с начала СВО в ряды ВСУ вступили более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал, что больше всего наемников приезжают из США, Британии, Канады и Грузии.

Никита Черненко