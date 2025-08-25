В полевых условиях

В 2025 году сельхозпредприятия Ставропольского края получили рекордные 10 млн т зерновых. В агросекторе региона идет реализация инвестпроектов, направленных, в частности, на расширение площади орошаемых земель и снижение влияния природно-климатических факторов на объемы производства и качество сельхозпродукции. Для динамичного развития АПК в регионе необходимо более активно внедрять современные технологии, в том числе цифровые, усиливать меры господдержки хозяйств, решать проблему дефицита кадров через более тесное взаимодействие предприятий с учебными заведениями. К такому выводу пришли участники круглого стола «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», который «Ъ-Кавказ» провел в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератором мероприятия выступил Евгений Грицун, руководитель отдела конференций "Коммерсантъ" на Юге и Северном Кавказе

Фото: Петр Голубенко Модератором мероприятия выступил Евгений Грицун, руководитель отдела конференций "Коммерсантъ" на Юге и Северном Кавказе

Фото: Петр Голубенко

По информации Россельхозцентра РФ, в 2025 году аграрии Ставропольского края установили исторический рекорд — собрали 10,03 млн т зерна. Для сравнения, в Краснодарском крае в этом году урожай зерновых составил 9,1 млн т, в Ростовской области — около 8 млн т. Среди факторов успеха ставропольчане называют четкое соблюдение сроков, которые отводятся на осенние и весенние полевые работы, достаточное внесение удобрений, высокое качество семян отечественной (в том числе, и местной) селекции, грамотное сочетание традиционных и современных технологий, своевременное обновление парков сельхозмашин и оборудования, достойный уровень господдержки. Например, на Ставрополье аграриям частично возмещают из краевого бюджета затраты на покупку элитного посевного материала. А всего на поддержку сельского хозяйства в регионе в 2025 году направлено почти 6 млрд руб.

Сегодня в стране в целом, и в Ставропольском крае, в частности, один из приоритетов государственной политики — укрепление технологического суверенитета в сельском хозяйстве, поскольку это способно серьезно повысить привлекательность отрасли. О том, какие вызовы стоят сегодня перед хозяйствами региона и на что они ориентируются в новом сезоне в части производства, переработки и сбыта сельхозпродукции, обсудили участники круглого стола, который в рамках деловой программы выставки «МинводыАГРО» организовал и провел «Ъ-Кавказ».

Ключевые тренды

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО, по состоянию на 1 августа 2025 года, в Ставропольском крае было убрано 1,6 млн га зерновых, из них 1,2 млн га — пшеницы. Общий сбор зерновых в сельхозорганизациях региона составил 7,5 млн т. Это на 28,8% больше аналогичных показателей 2024 года, уточнила руководитель Северо-Кавказстата Наталья Скоркина. По ее словам, урожай пшеницы на Ставрополье составил 5,8 млн т, что на 21% больше, чем годом ранее. «Посевные площади под урожай 2025 года в крае в хозяйствах всех категорий составили 3 млн га, подавляющая часть занята зерновыми и зернобобовыми. Это порядка 81%, среди них доминирует пшеница, занимающая почти 59% всей посевной площади. Масличные культуры охватывают около 14% территории, в том числе подсолнечник — около 9%, — пояснила глава управления. — Ставрополье удерживает четвертое место в стране по величине посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры, уступая таким крупным регионам, как Ростовская область, Алтайский и Краснодарский края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скоркина, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу

Фото: Иван Губский Наталья Скоркина, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу

Фото: Иван Губский

При этом, по словам Натальи Скоркиной, по объему посевов пшеницы Ставропольский край находится в России на втором месте, следуя сразу за Доном. Для сравнения, по площадям под масличные культуры край занимает в рейтинге российских регионов 20 место. «Сельхозпроизводство — ключевая составляющая экономики Ставрополья. В валовом региональном продукте на долю отрасли приходится 14%, в РФ — 3,7%. В сельском хозяйстве региона трудятся 176,8 тыс. человек, это 10% от общей численности занятых в краевой экономике. Традиционно преобладает растениеводство. В 2024 году на его долю в регионе в общем объеме произведенной продукции приходилось 68%. Визитная карточка — производство зерна. На протяжении многих лет Ставрополье входит в России в тройку лидеров по выращиванию зерновых», — подчеркнула госпожа Скоркина.

Участники круглого стола отметили, что добиваться успехов аграриям региона позволяют опыт, знания, регулярные обновления техпарков, применение качественного посевного материала и реализация инвестпроектов, направленных, в том числе, и на снижение рисков неурожая из-за сложных сюрпризов погоды. Так, начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Наталья Репухова заметила, что даже при соблюдении технологии производства сельхозпродукции жесткие погодные условия могут поставить под удар деятельность сельхозпредприятия. «Получать стабильный урожай в сложных климатических условиях края аграриям позволяет применение систем орошения, — уверена эксперт. — Например, на кукурузе, благодаря орошению, урожайность увеличивается от 20% до 50%. Большое значение также имеет использование сортов сельскохозяйственных культур, отзывчивых на полив. По картофелю и овощным урожайность увеличивается в 2-2,5 раза. На 1 января 2025 года на Ставрополье площадь фактически орошаемых земель составляла 103,3 тыс. га. Для более 80% из них водозабор осуществляется из федеральной мелиоративной системы. На Ставрополье она превышает 2,5 тыс. км и является самой крупной в РФ. В целом мелиоративный комплекс края состоит из 18 оросительно-обводнительных систем. При этом, Право-Егорлыкская система обслуживает около 55 тыс. га, а, например, Терско-Кумская и система Большого Ставропольского канала сейчас более свободны, есть возможность “подвешивать” к ним новые земли путем реализации и введения в оборот новых проектов мелиорации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Репухова, начальник отдела мелиорации и овощеводства Министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Фото: Иван Губский Наталья Репухова, начальник отдела мелиорации и овощеводства Министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Фото: Иван Губский

По словам госпожи Репуховой, в советское время в регионе было в несколько раз больше орошаемых земель – свыше 400 тыс. га. Потом площади сокращались. Из нынешних 103,3 тыс. га порядка 70 тыс. га были введены в эксплуатацию с 2014 года по 2025-й, в том числе с участием аграриев, реализовавшим проекты по мелиорации, по госпрограмме поддержки развития мелиоративного комплекса РФ. «Это направление привлекательно для инвесторов, — подчеркнула эксперт. — Ежегодно в крае вводится порядка 9-10 тыс. га орошаемых земель, путем строительства новых объектов или реконструкции ранее действующих мелиоративных систем».

При размещении Минсельхозом России объявления о начале приема заявок на проведение отбора проектов мелиорации к субсидированию, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, инициаторы проектов мелиорации предоставляют пакеты документов в минсельхоз края. Их, в соответствии с порядком отбора, направляют на рассмотрение комиссией по организации и проведению отбора проектов мелиорации Минсельхоза России. На 2025 год Ставропольскому краю выделены из бюджета 1,092 млрд руб. на 12 отобранных к субсидированию проектов. Из них около 460 млн руб. уже доведены до аграриев, которые реализовали часть отобранных Минсельхозом РФ проектов. После ввода в эксплуатацию остальных объектов по этим проектам, оставшаяся сумма также будет доведена до сельхозпредприятий. В рамках таких проектов государство возмещает аграриям 50% затрат.

«Для сельхозпредприятия получение субсидий — один из способов сокращение сроков окупаемости проекта, реализация которого является весьма затратным мероприятием, из-за больших расходов на подготовку проектной документации, стоимости всех работ, приобретения оборудования, техприсоединения к сетям и т. д. В этом году в крае после реализации всех 12-ти проектов будет введено в эксплуатацию 6,6 тыс. га орошаемых земель. На 2026 год отправили в Минсельхоз РФ заявки на 14 проектов, реализуемых на общей площади 7 тыс. га. Ждем итогов по отбору проектов и решения по субсидированию», — резюмировала Наталья Репухова.

Сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края и депутат краевой думы Петр Коротченко отметил важность семеноводства как обеспечивающей отрасли растениеводства. По словам парламентария, в крае имеется огромный опыт как в успешной селекции, так и в семеноводстве наиболее популярных культур. «К сожалению, в последнее время в нашем растениеводстве обостряются проблемы, связанные с регулированием семеноводства, — заметил господин Коротченко. — Аграрии Ставрополья поколениями занимались семеноводством в соответствии с проверенными технологиями, выращивая семена на чистых парах. Но вдруг из профильного департамента Минсельхоза нам сообщили, что семена, выращиваемые на чистых парах (а других в наших первой и второй агроклиматических зонах почти нет), мы не можем использовать в товарных посевах. В том числе и потому, что ФГИС «Семеноводство» “не пропускает” такие семена. А в соответствии с требованиями, заложенными во ФГИС «Зерно», выращивать пшеницу из этих семян запрещено. Такие ограничения были введены еще в 2020 году, но подавляющее большинство аграриев до введения ФГИС «Семеноводство» в сентябре 2024 года не знали об этом, продолжая выращивать зерновые в соответствии со своим опытом и рекомендациями региональных аграрных научных центров. Таким образом, рекордные урожаи, такие как в 2022 году (157,6 млн т), в 2023-м (144,9 млн т) были получены до введения ФГИС и кажутся сейчас недостижимыми. Примеров достаточно. Все они показывают, что ФГИС не повышает производительность труда, и не способствует увеличению производства сельхозпродукции в крае и в целом по России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Коротченко, председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края, экономист, руководитель СХП «Добровольное»

Фото: Петр Голубенко Петр Коротченко, председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края, экономист, руководитель СХП «Добровольное»

Фото: Петр Голубенко

С другой стороны, продолжил эксперт, всем очевидно, что семеноводство на Ставрополье и в стране должно развиваться не в ущерб отрасли, для которой оно существует, а для того, чтобы обеспечивать нормальную стабильную работу в растениеводстве. «Мы ищем варианты и компромиссы. Депутаты и правительство края ведут диалог с федеральным Минсельхозом. У нас огромное количество специалистов в области сельского хозяйства, чей опыт необходимо распространять не только в регионе, но и по всей России. Нас слышат, но вопросов для решения еще достаточно много. Попытка отдельных чиновников Минсельхоза заставить агрономов в стране, имеющей 11 часовых поясов и огромное количество агроклиматических зон, действовать по единому шаблону, утвержденному в Минсельхозе, напоминают ошибки позднего СССР. В итоге, показатели снижаются. По моему мнению, это является усилением административного давления на бизнес», – сказал Петр Коротченко.

Финансовая сторона дела

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Сафонова,заместитель директора по корпоративному бизнесу Пятигорской региональной дирекции банка "Кубань Кредит"

Фото: Петр Голубенко Юлия Сафонова,заместитель директора по корпоративному бизнесу Пятигорской региональной дирекции банка "Кубань Кредит"

Фото: Петр Голубенко

В нынешних сложных условиях успешному развитию сельхозпредприятий способствуют льготное кредитование и своевременное страхование рисков. Это следует из сообщений экспертов, представляющих финансовый сектор. Так, заместитель директора по корпоративному бизнесу Пятигорской региональной дирекции банка "Кубань Кредит" Юлия Сафонова рассказала, что работающим в регионе банкам надо обеспечивать хорошую возможность кредитования не только для крупных агропредприятий, холдингов, но и для малых форм хозяйствования, фермеров, которые вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности края.

«Такая доступность возможна, если открывать дополнительные офисы (быть максимально близко к клиентам), — уверена эксперт. — В последние годы многие банки в России в целом и в регионах, в частности, пошли по пути сокращения сети отделений, например, из соображений оптимизации бизнес-процессов. Но эта история не работает, когда основными клиентами банка являются сельхозпроизводители, которые две-трети своего рабочего времени проводят в полях и на выездах. Фермеру необходимо обеспечить шаговую доступность к банковскому офису, только в этом случае аграрий сможет получить полный спектр услуг. Кроме того, так как фермерам нужны средства на текущую деятельность и инвестиционные цели, а время дорого, то банкам важно развивать сервисы, позволяющие оперативно принимать решения по экспресс-кредитованию».

По мнению госпожи Сафоновой, тесное и эффективное взаимодействие банков с аграриями позволяет в Ставропольском крае финансировать инвестпроекты в птицеводстве, мелиорации, садоводстве и других перспективных направлениях краевого АПК. «Это возможно даже в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения требований регулятора, что подтверждают цифры. Например, только наш банк в 2025 году профинансировал агропромышленный комплекс СКФО на 6,7 млрд руб., где большинство проектов – на Ставрополье. Работаем с 29 агропредприятиями региона. Из указанной общей суммы 2,9 млрд руб. направили на реализацию инвестпроектов», — подытожила Юлия Сафонова.

По ее мнению, сегодня необходимо усиливать меры господдержки при кредитовании АПК. Сельхозпроизводители нуждаются в субсидировании кредитов. Коммерческое кредитование многим не по силам, ключевая ставка по-прежнему высокая, а льготные финансовые госпрограммы корректируются и сокращаются. «Слишком высока доля расходов, которые ложатся на агробизнес, на производство. Без нормальной помощи государства сельхозпредприятиям сложно выживать», — подчеркнула эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Юров, заместитель председателя совета Ассоциации «Народный Фермер»

Фото: Петр Голубенко Константин Юров, заместитель председателя совета Ассоциации «Народный Фермер»

Фото: Петр Голубенко

Зампред совета Ассоциации «Народный Фермер» Константин Юров заметил, что меры поддержки аграриев, конечно же, важны и необходимы. Однако сейчас есть сложности получения государственных субсидий, несмотря на то что фермеры своевременно подают все необходимые для этого документы, добавил эксперт. «Проблема в том, что у каждого региона свои правила на предоставление субсидий. Например, в одном регионе делают так: принимают заявки, потом распределяет между всеми, кто подал, корректирует ставку. А в другом регионе выдают субсидию первым, кто документы подал, по заранее фиксированной ставке, — отметил господин Юров. — Когда мы анализируем факты, то видим: в целом ряде регионов субсидии получают только 5-10% от всех сельхозпроизводителей и, преимущественно, это крупные хозяйства».

С другой стороны, продолжил эксперт, большие требования по документам несмотря на то, что в условиях цифровизации данные о всех сельхозпроизводителях есть в государственных информационных системах (ГИС). «Для всех (контрольно-надзорных) органов каждый аграрий — как на ладони. И может без подачи документов, лишней бумажной работы, автоматически претендовать на субсидии — только по заявке. Тогда и такая мера поддержки будет эффективной. И еще важно, чтобы правила предоставления аграриям государственных субсидий были едиными для всех, причем, на всей территории России», — подытожил Константин Юров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Кливец, начальник отдела корпоративных продаж Ставропольского филиала АльфаСтрахование

Фото: Иван Губский Кристина Кливец, начальник отдела корпоративных продаж Ставропольского филиала АльфаСтрахование

Фото: Иван Губский

Проблему выживания аграриев в нынешних непростых условиях затронула и Кристина Кливец, начальник отдела корпоративных продаж Ставропольского филиала АльфаСтрахование. Пол ее словам, в регионе количество аграриев, использующих страховую защиту, выросло за минувшие три года с 74 до 163 хозяйств. «Площадь застрахованных земель на Ставрополье увеличилась с 537 тыс. га в 2022 году до 955 тыс. га в 2024-м», – уточнила госпожа Кливец. По ее словам, интерес к агрострахованию в крае продолжает расти — фермеры все чаще рассматривают защиту сельскохозяйственных рисков как необходимый финансовый инструмент в условиях рискованного земледелия.

«И речь не только о возмещении на случай гибели урожая, например, из-за возвратных заморозкой или засухи. Страховые полисы также позволяют минимизировать потери от заболеваний скота и планировать хозяйственную деятельность. Покрытие включает кражу животных и снижение продуктивности из-за болезней. И то, что хозяйства получают выплаты, подтверждено фактами. Так, только в 2020 году общая сумма выплат по агрострахованию составила 2 млрд руб.», — рассказала Кристина Кливец.

По ее мнению, страховщикам и аграриям надо более тесно взаимодействовать. Например, уже есть опыт открытия в Ставропольском крае центра экспертизы для поддержки аграриев, где представители страховой компании консультируют фермеров по многим вопросам. «Специалисты такого центра помогают аграриям не только обеспечивать страховую защиту, но и развивать фермерский бизнес. Это принципиально иной уровень взаимодействия с клиентами», — подчеркнула госпожа Кливец.

От производства — к сбыту

Петр Коротченко отметил, что в последние месяцы в стране и крае наблюдается тренд на сокращение объемов экспорта зерна и растительного масла. «По растительному маслу Ставрополье не является крупным производителем и, соответственно, экспортером этой продукции. В основном крупные заводы по переработке подсолнечника расположены в соседнем Краснодарском крае, — напомнил эксперт. — Снижение объемов было связано с ограничениями в виде “запретительных” пошлин на семена подсолнечника. В связи с этим, в 2023 году цены на подсолнечник упали до 25-27 руб./кг. Естественно, аграрии резко сократили посевы в 2024 году, что привело к резкому падению объемов валового сбора семечки и продуктов ее переработки осенью 2024-го. В следствии этого осенью 2024 года цены поднялись примерно до 45 руб./кг подсолнечника. В 2025 году многие посеяли подсолнечник в расчете на хорошую цену, и в четвертом квартале 2025-го, и в 2026-м выработанное из этих маслосемян растительное масло пойдет из региона на экспорт».

Господин Коротченко добавил, что введение в 2021 году пошлин на зерновые привело к тому, что основные покупатели нашей пшеницы (Турция, Египет) и даже более мелкие потребители (Узбекистан, Азербайджан) стали больше ее сеять. «Во-первых, показателен пример Китая, который увеличил собственное производство зерновых до 700 млн т и значительно сократил объемы импорта. Мировые цены на пшеницу, как и на большинство зерновых культур серьезно понизились, — отметил эксперт. — Во-вторых, с рынка России ушли ведущие зарубежные трейдеры, которые специализировались на экспорте российского зерна. В основном это были компании с высокой международной репутацией, с многолетним, иногда более чем вековым опытом работы, имея наработанные связи в странах-импортерах. Трейдеры создавали конкурентную среду, вносили инвестиции и делились компетенциями на российском рынке экспорта зерновых. И теперь эти компании стали конкурентами российских экспортеров, поскольку успешно продвигают зерно из Украины, Румынии и Франции на наши традиционные рынки сбыта. Мне кажется, правительству РФ и Минсельхозу стоит подумать над тем, как вернуть эти компании и убедить их работать на российскую экономику».

Петр Коротченко подчеркнул, что сейчас в Ставропольском крае произвели рекордные 10 млн т зерновых, тогда как потребность региона составляет 2,5 млн т. Таким образом, аграриям региона необходимо будет продать 7,5 млн т. Скорее всего большая часть будет реализована на внешние рынки, но часть пойдет и на внутренний. «Думаю, что мы все продадим, потому что в Ростовской области и Краснодарском крае в этом году серьезные проблемы с урожаем», — резюмировал депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Пилипенко, руководитель дополнительного офиса ТПП СК в г. Минеральные Воды Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

Фото: Иван Губский Татьяна Пилипенко, руководитель дополнительного офиса ТПП СК в г. Минеральные Воды Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

Фото: Иван Губский

Экспорт продукции АПК Ставропольского края снизился всего на 5-7% в условиях санкций, при этом отгрузка зерна и комбикормов сохраняется в прошлогодних объемах, уверена руководитель дополнительного офиса краевой ТПП в Минеральных Водах Татьяна Пилипенко. По ее словам, несмотря на санкции, введение новых пошлин и низкую закупочную стоимость, агропредприятия региона осваивают новые направления сбыта. «Мы меняемся, в условиях жесткой конкуренции находим новые решения», — подчеркнула представитель Торгово-промышленной палаты.

Татьяна Пилипенко уточнила, что 70% агропредприятий-экспортеров, которые оформляют документы через ТПП, положительно оценивают новую программу выдачи сертификатов страны происхождения товаров. «У нас есть компании, у которых в сертификате по 100-150 позиций. Специализированная электронная платформа позволяет специалистам оперативно вносить большое количество наименований, что было бы проблематично при ручном заполнении», — пояснила госпожа Пилипенко. Она отметила, что если не удается оформить товар в Ставропольском крае, то это можно сделать в онлайн-режиме — через ТПП Краснодарского края, Ростовской области или другого региона РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Одарич, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства Российского экспортного центра в г. Ставрополь

Фото: Иван Губский Станислав Одарич, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства Российского экспортного центра в г. Ставрополь

Фото: Иван Губский

Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ставрополе Станислав Одарич подчеркнул, что развитию агроэкспорта способствует действующая в стране система господдержки, которая периодически совершенствуется. «В частности, у РЭЦ есть такая услуга, как страхование экспортера от неплатежей иностранного покупателя. Компания отправила за рубеж продукцию на условиях отсрочки платежа и, если экспортеру не заплатили, то страховое агентство ЭКСАР возмещает затраты, — рассказал господин Одарич. — Есть система кредитования экспорта. Но пока это касается в большей степени, продукции промышленного производства, именно по ней есть льготные ставки по кредитам. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы применять льготные процентные ставки и для кредитования экспорта продукции АПК. Думаю, это повысит привлекательность зарубежных отправок сельхозпродукции из нашего региона».

Станислав Одарич добавил, что также в системе господдержки есть программа субсидирования транспортных затрат на экспорт продуктов переработки зерновых (круп, муки и т. д.). «Субсидируются 25% затрат на транспортировку товаров до конечного потребителя, — уточнил представитель РЭЦ. — Это мера также способно повысить привлекательность агроэкспорта».

Будущее за «цифрой» и кадрами

Также привлекательность отрасли призваны повысить внедрение цифровых технологий и снижение дефицита кадров, который, впрочем, сегодня испытывают все ключевые отрасли экономики. Что касается технологического совершенствования, то АПК Северного Кавказа стремится к комплексной цифровой трансформации. Это, в частности, отметил руководитель направления цифровизации АПК проектного офиса по отраслевым решениям «Ростелекома» Андрей Чайковский. По его словам, сейчас есть отечественные решения для растениеводства, садоводства, скотоводства, свиноводства и птицеводства. Сервисы направлены на получение максимального экономического эффекта благодаря оптимизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий. «Среди предложений — система контроля движения урожая зерновых культур. Аппаратно-программный комплекс предотвращает потери готовой продукции на всех этапах используя технологию “свой-чужой”, а также информирует о работе оборудования, — объяснил эксперт. — Для птицефабрик и свинокомплексов предлагается система диспетчеризации производства. Технология интегрируется с оборудованием контроля микроклимата, переводит данные в онлайн-режим и архивирует информацию. Расстояние между корпусами не влияет на качество мониторинга — система работает на сотни километров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чайковский, руководитель направления цифровизации АПК проектного офиса по отраслевым решениям «Ростелеком» - Юг

Фото: Иван Губский Андрей Чайковский, руководитель направления цифровизации АПК проектного офиса по отраслевым решениям «Ростелеком» - Юг

Фото: Иван Губский

По совам господина Чайковского, российское программное обеспечение (ПО) включает настраиваемые уровни доступа к данным, аварийное оповещение и визуализацию информации. Данные отображаются в реальном времени, а сигналы тревоги поступают ответственным сотрудникам в мессенджеры.

Спутниковая система автономного управления сельхозтехникой обеспечивает повторяемую точность работы с отклонением не более 1,5 см. Модульная конструкция позволяет адаптировать автопилот для любой техники.

«Сейчас в метеорологии востребованы локальные метеостанции. Благодаря этому, собирается массив данных, который позволяет проводить анализ погоды за предшествующий период. В онлайн-платформу встроены рабочие виджеты сумм активных и эффективных температур. Они позволяют проводить автоматические расчеты для контроля вегетативных процессов и планирования сельхозработ», — рассказал эксперт.

По его мнению, российские цифровые решения облегчают управление агропредприятиями, повышая производительность и снижая затраты. Это способствует росту эффективности и конкурентоспособности агробизнеса. И повысить его привлекательность для молодых специалистов, которые еще недавно не горели желанием возвращаться «на село».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Фенева, депутат Думы Ставропольского края, директор Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления

Фото: Иван Губский Лариса Фенева, депутат Думы Ставропольского края, директор Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления

Фото: Иван Губский

Сейчас ситуация меняются. АПК превращается в высокотехнологическую отрасль, а проблема занятости специалистов может решаться еще задолго до получения диплома. Так, депутат Думы Ставропольского края, директор Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления Лариса Фенева сообщила, что сейчас работодатели региона могут заключать целевые договоры со студентами учреждений специального профессионального образования (СПО), что позволяет адаптировать учебный процесс под нужды конкретного агропредприятия.

Госпожа Фенева уточнила, что для таких профессий, как механизатор, автомеханик или электрик, где большинство выпускников — это мужчины, целевой договор особенно важен. Он гарантирует, что после службы в армии молодой специалист вернется на предприятие, а не сменит профессию. Это выгодно и выпускнику, и работодателю, уверена директор техникума.

«В отличие от вуза, где целевой договор заключается на момент зачисления, в учреждениях СПО целевой договор может заключаться во время обучения. Это дает возможность работодателю и студенту взаимодействовать в процессе учебы и заключить договор с полной уверенностью на дальнейшее сотрудничество», — пояснила Лариса Фенева.

По ее словам, привлечение к целевому обучению через техникумы и агроклассы в школах — это наилучший способ подготовить квалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Такое сотрудничество поможет решить проблему нехватки кадров в АПК и удержать молодежь в сельской местности, обеспечив приток новых агрономов, животноводов и других ключевых специалистов, резюмировала эксперт.