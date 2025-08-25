Белгородский госзастройщик требует с управления капстроительства региона 156 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск от АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» («Дирекция ЮЗР») к подведомственному региональному минстрою ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Сумма требований составляет 156,1 млн руб. Их суть не раскрывается, заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Параллельно в белгородском арбитраже рассматриваются еще два иска «Дирекции ЮЗР» к ОГБУ на общую сумму 72,7 млн руб. Один из них был принят к производству в ноябре 2024-го, а другой — в июле того же года. Ближайшие заседания по делам назначены на 10 и 23 сентября соответственно.

С мая 2024-го «Дирекция ЮЗР» пыталась взыскать с ОГБУ 16 млн руб. по двум искам. Госзастройщик посчитал, что управление в качестве заказчика не оплатило выполненные им работы по госконтракту, касавшемуся строительства футбольного манежа в Белгороде. Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил один из исков полностью, а другой — частично, однако 19-й арбитражный апелляционный суд отменил оба решения предыдущей инстанции этим летом.

Кроме того, «Управление капитального строительства Белгородской области» с июля требует взыскать с «Дирекции ЮЗР» 1,75 млн руб. Суть требований не раскрывается. Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 22 сентября.

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» было зарегистрировано в Белгороде в мае 2007 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Единственный владелец — минимущество Белгородской области. По итогам 2024 года компания получила выручку в 1,4 млрд руб. и убыток в 295 млн руб. Генеральный директор — Игорь Умнов.

В июле белгородский арбитраж отказал «Белгородской ипотечной корпорации» в иске к «Дирекции ЮЗР» на 104,8 млн руб. Требования БИК возникли по предварительному договору купли-продажи земельных участков в Юго-Западном районе Белгорода, заключенному в июне 2022-го.

В 2021 году Вячеслав Гладков, который на тот момент еще являлся врио губернатора Белгородской области, потребовал отставки руководителя ОГБУ Александра Борзасекова и гендиректора «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина после возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при строительстве футбольного манежа госзастройщиком. Ущерб бюджету оценивался в 133 млн руб. По данным Rusprofile, уже через несколько дней после заявления господина Гладкова Александр Славкин и Александр Борзасеков покинули свои должности. Правоохранители не сообщали, чем закончилось уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Врио помогает следствию».

Егор Якимов