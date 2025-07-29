Суд отказал «Белгородской ипотечной корпорации» в иске к «Дирекции Ю.З. района»

Арбитражный суд Белгородской области отказал в иске подконтрольному местным властям АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) о взыскании 104,8 млн руб. с местного АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» (также подконтрольно властям).

По данным Rusprofile, АО «Белгородская ипотечная корпорация» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2002 года для предоставления денежных ссуд под залог недвижимости. Уставный капитал — 293,3 млн руб. Единственный владелец — минимущество Белгородской области. 2024 год АО отработало с выручкой в 870 млн руб. и чистой прибылью в 273 млн руб. И.о. генерального директора — Дарья Макарова. АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"» было зарегистрировано в Белгороде в мае 2007 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Единственный владелец — минимущество Белгородской области. По итогам 2023 года компания получила выручку в 1,4 млрд руб. и убыток в 295 млн руб. Генеральный директор — Игорь Умнов.

Согласно документам суда, БИК требовал с застройщика 102 млн руб. по предварительному договору купли-продажи земельных участков в Юго-Западном районе Белгорода от июня 2022 года, а также 2,8 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами со 2 июля по 29 августа 2024 года. Также истец просил обязать «Дирекцию Юго-Западного района» заключить основной договор купли-продажи на условиях предварительного. Согласно публичной кадастровой карте, площадь шести участков, указанных в договоре купли-продажи, в сумме составляет 102 га.

Согласно картотеке арбитражных дел, в 2023 году БИК пыталась взыскать с застройщика 81,2 млн руб. задолженности и пени по двум договорам займа. В начале февраля дело было закрыто в связи с заключением мирового соглашения. В 2009 году ипотечная корпорация взыскала с «Дирекции Юго-Западного района» 120,1 тыс. руб. задолженности и процентов за пользование чужими деньгами.

25 июня Арбитражный суд региона в очередной раз отложил разбирательство дела по иску «Дирекции Юго-Западного района» к подведомственному региональному минстрою ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» о взыскании 67,9 млн руб., процентов за пользование чужими денежными средствами с 29 июля по 7 октября этого года в размере 2,1 млн руб., а также расходов по оплате госпошлины в размере 825,5 тыс. руб.

В 2021 году Вячеслав Гладков, который на тот момент еще являлся врио губернатора Белгородской области, потребовал отставки руководителя ОГБУ Александра Борзасекова и гендиректора «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина после возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при строительстве футбольного манежа госзастройщиком. Ущерб бюджету оценивался в 133 млн руб. По данным Rusprofile, уже через несколько дней после заявления господина Гладкова Александр Славкин и Александр Борзасеков покинули свои должности. Правоохранители не сообщали, чем закончилось уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Врио помогает следствию».

Юрий Голубь