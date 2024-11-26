Белгородский госзастройщик требует 70 млн рублей с областного управления капстроительства

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск подконтрольного местным властям АО специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района» («Дирекция ЮЗР») к подведомственному региональному минстрою ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» о взыскании 67,9 млн руб., процентов за пользование чужими денежными средствами с 29 июля по 7 октября этого года в размере 2,1 млн руб., а также расходов по оплате госпошлины в размере 825,5 тыс. руб. Первое судебное заседание состоится 14 января 2025 года, следует из картотеки арбитражных дел.

В октябре застройщик уже подавал аналогичный иск, но позже отозвал его по неизвестным причинам.

С мая этого года «Дирекция ЮЗР» судится с ОГБУ за 17,2 млн руб. по двум искам. Очередные заседания по обоим процессам пройдут 10 декабря. Еще одно заявление на 2,7 млн руб. было подано в июле, следующее заседание назначено на 27 ноября. Подробности всех исков не раскрываются. В двух из них в качестве третьего лица заявлено белгородское ООО «НЖ-Проект».

В начале сентября также подконтрольное властями АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) подало иск к «Дирекции ЮЗР» о взыскании 104,8 млн руб. БИК требует 102 млн руб. по предварительному договору купли-продажи земельных участков в Юго-Западном районе Белгорода, 2,8 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами со 2 июля по 29 августа 2024 года. Следующее заседание по этому делу состоится 4 декабря.

По данным Rusprofile, АО СЗ «Дирекция ЮЗР» было зарегистрировано в Белгороде в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,6 млн руб. С 2021 года генеральным директором является Игорь Умнов. Выручка в 2023 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 850 тыс. руб. Права учредителя осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области.

В 2021 году Вячеслав Гладков, который на тот момент еще являлся врио губернатора Белгородской области, потребовал отставки руководителя ОГБУ Александра Борзасекова и гендиректора «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина после возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при строительстве футбольного манежа госзастройщиком. Ущерб бюджету оценивался в 133 млн руб. По данным Rusprofile, уже через несколько дней после заявления господина Гладкова Александр Славкин и Александр Борзасеков покинули свои должности. Правоохранители не сообщали, чем закончилось уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье». «Врио помогает следствию».

Анастасия Колпачева