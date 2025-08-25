Реконструкцию второй очереди медцентра Мешалкина выполнит ПКФ «Агросервис»

В Новосибирске определили подрядчика на выполнение работ по реконструкции второй очереди национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина). Контракт заключен с новосибирским ООО ПКФ «Агросервис», владелец которого в 2021 году был осужден по делу о хищении свыше 21 млн руб., выделенных на строительство казармы новосибирского военного института.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В конкурсе с начальной ценой 848,8 млн руб. участвовали две компании. Победителем признан участник, предложивший наибольшую цену, следует из данных на портале госзакупок.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, работа должна быть выполнена не позднее 31 марта 2027 года. Помимо реконструкции существующих объектов, контракт предполагает строительство здания вспомогательного назначения для хранения материалов с административными помещениями, гаража, многоуровневой стоянки, КПП и трансформаторной подстанции. Общая площадь застройки составит 7,5 тыс. кв. м. Работы запланированы на двух земельных участках площадью 178,7 тыс. кв. м. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета.

В июле 2025 года ПКФ «Агросервис» выиграла тендер на строительство школы по улице Пролетарская в Новосибирске на 1,1 тыс. мест стоимостью 1,7 млрд руб.

ПКФ «Агросервис» ведет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 1992 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Сергей Григорьев. В 2021 году по делу о «мошенничество в сфере предпринимательства» (ст. 159.4 УК РФ) при строительстве военной казармы топ-менеджеру ПКФ «Агросервис» Сергею Григорьеву суд назначил три года колонии и тут же освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В 2023 году владельцу ПКФ «Агросервис» Сергею Григорьеву по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд назначил три с половиной года условно и штраф в размере 500 тыс. руб. В первом эпизоде идет речь о предполагаемом хищении в 2018 году свыше 14 млн руб. в ходе капитального ремонта и реставрации многоквартирного дома. Второй эпизод обвинения связан со строительством детсада-яслей в рамках нацпроекта «Демография».

Лолита Белова