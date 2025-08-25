Стубб: Россия не будет диктовать Европе и США условия гарантий для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что США и страны Европы начали обсуждать детали гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что Москва не в праве указывать союзникам Киева на условия этих гарантий.

Александр Стубб

Фото: Monicah Mwangi / Reuters Александр Стубб

«Не России указывать Европе или США, что они могут или не могут делать»,— сказал Александр Стубб в интервью Fox News. Запись разговора опубликована на странице президента Финляндии в соцсети X.

19 августа агентство Bloomberg сообщало, что около 10 европейских стран готовы отправить миротворческий контингент на территорию Украины в рамках предоставления гарантий безопасности. МИД России называл присутствие иностранных военнослужащих на Украине неприемлемым.