Резиденты белгородской СЭЗ с начала года инвестировали в свои проекты 222,5 млн

В первом полугодии 2025 года резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области вложили в реализацию своих проектов 222,5 млн руб. При этом общий объем заявленных инвестиций составляет 3 млрд руб. Об этом сообщил на оперативном совещании первый вице-губернатор региона Илья Пономарев.

Резиденты уплатили 203,7 млн руб. налогов в бюджеты всех уровней и 146,6 млн таможенных платежей. При этом предприятия получили льготы на 147,8 млн руб.: 94,7 млн руб. по налогу на прибыль, 50,7 млн — по страховым взносам, 2,4 млн — по налогу на имущество.

Также компании сохранили порядка 1 тыс. рабочих мест.

Господин Пономарев отметил эффективность работы СЭЗ с точки зрения поддержания и восстановления деятельности пострадавших предприятий. При этом он выделил в качестве проблем резидентов обоснование отнесения всей текущей деятельности к инвестпроектам и обоснование количества задействованного в них персонала.

В 2024 году вступил в силу закон о включении отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав СЭЗ, которая ранее действовала в присоединенных регионах. По данным на середину августа, количество резидентов белгородской экономзоны достигло 21.

Алина Морозова