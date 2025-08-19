Количество резидентов белгородской свободной экономзоны увеличилось до 21

Правительство России утвердило вхождение в состав свободной экономической зоны (СЭЗ) Белгородской области еще семи предприятий из города Шебекино, Борисовского и Белгородского районов. Всего число резидентов достигло 21. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На проверке в правительстве области находятся еще четыре заявки белгородских предприятий, а две заявки переданы на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ. По словам господина Гладкова, регион «занимает лидирующую позицию по созданию свободных экономических зон».

В середине июня число резидентов белгородской СЭЗ составляло14.

Включенные в СЭЗ белгородскую СЭЗ предприятия, по данным регионального правительства, осуществляют переработку сельхозпродукции, производят строительные и лакокрасочные материалы, металлоконструкции, радиаторы и коммуникационное оборудование. Компании планируют инвестировать почти 700 млн руб. в проекты восстановления и модернизации производств, а также создать около 40 дополнительных рабочих мест к 2030 году.

Кабира Гасанова