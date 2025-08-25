В Курск приехали восемь возвращенных с Украины жителей Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курск прибыли возвращенные с территории Украины восемь жителей Суджи и Суджанского района.

«Среди приехавших — трое мужчин и пять женщин. Всем от 64 до 75 лет. Двоих уже забирают родственники, остальных обеспечим спальными местами, едой, вещами первой необходимости, одеждой»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что восемь жителей Курской области на самолете Ил-76 прибыли в Москву вечером 25 августа. По ее словам, на территории Украины они находились с февраля.

Бои с Вооруженными силами Украины на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. Одна из эвакуированных жительниц Суджи рассказывала ТАСС, что украинцы вывозили местных жителей из зоны столкновений в Сумскую область. СКР считает действия ВСУ терактом и захватом заложников.