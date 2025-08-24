Вернувшиеся из плена жители Курской области прибыли в Подмосковье

Самолет Ил-76 с восемью жителями Курской области, которых с февраля удерживали на Украине, прибыл на аэродром в Московской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой

Куряне вместе с военнопленными, которых сегодня тоже вернули на родину, вышли из грузового отсека самолета с криками «Россия», сообщила госпожа Москалькова. «В глазах людей — радость, оптимизм, вперемежку с усталостью, надеждой и сосредоточенностью. Еще бы — сколько пережито!»,— написала она в своем Telegram-канале. Позже людей отправят в Курск, добавила она. Процесс возвращения граждан в Россию продолжается, отметила госпожа Москалькова.

Сегодня Россия и Украина обменяли 146 военнопленных. Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. ОАЭ выступили посредником обмена, сообщали в Минобороны.