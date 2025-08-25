Ставропольский край получил 5,5 млрд рублей на развитие АПК в 2025 году

Правительство России выделило Ставропольскому краю 5,5 миллиарда руб. государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса в 2025 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрий Патрушева.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, Ставрополье ежегодно входит в число лидеров по сбору зерна. В 2025 году урожай зерновых в крае на 20% превысил показатели прошлого года.

«Регион представляет собой значимый экономический центр Северного Кавказа с большим потенциалом для дальнейшего роста показателей. Особое место в экономике занимает агропромышленный комплекс»,— привели в сообщении слова Дмитрия Патрушева.

Валентина Любашенко