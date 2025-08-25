Times of Israel: Израиль не наносил авиаудары по больнице в Газе

Израиль не наносил авиаудары по больнице «Насер» на юге Газы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника. Министерство здравоохранения Газы сообщило о гибели как минимум 15 человек в результате ударов по медицинскому учреждению. Среди погибших есть журналисты. Армия обороны Израиля официально не комментировала случившееся.

«По словам военного чиновника, вооруженные силы Израиля не наносили авиаудары по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге Газы не»,— сообщает The Times of Israel.

Утром в понедельник несколько СМИ сообщили, что больница «Насер» подверглась нападению со стороны израильских ВВС. Al Jazeera сообщала о двух погибших журналистах. Позднее, по данным издание, их количество возросло до четырех. Как утверждают Al Jazeera и Reuters, среди погибших — оператор Reuters Хоссам аль-Масри.

20 августа Армия обороны Израиля приступила к захвату города Газа, который считает одним из главных оплотов группировки «Хамас». 22 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти страны одобрили план разгрома движения. Он пообещал, что перед началом операции ЦАХАЛ эвакуирует мирных жителей. В тот же день ООН сообщила, что гуманитарная обстановка в анклаве впервые ухудшилась до ситуации катастрофического голода.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Колесницы Гидеона" ускоряют бег».

Анастасия Домбицкая