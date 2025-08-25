В Армении опровергли данные о развороте на границе фур с фруктами для России

Министр экономики Армении Геворг Папоян опроверг информацию о том, что сотни фур с армянскими фруктами развернули на границе Грузии и РФ. Об этом ранее заявил депутат Нацсобрания Армении Гарник Даниелян.

Господин Папоян написал на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена), что в августе в Россию въехало 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами. Обратно из Грузии вернулось четыре.

Россию и Грузию соединяет дорога, ведущая через КПП «Верхний Ларс». Он расположен в Республике Северная Осетия—Алания. Это единственный сухопутный переход между двумя странами.

Гарник Даниелян утверждал, что погранслужбы объясняют отказ во въезде в Россию «фитосанитарными проблемами». По его словам, на границе проверяли автомобили и с другими категориями грузов, в том числе строительными материалами.

