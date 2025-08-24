Непропускная способность

Сотни фур с армянскими продуктами не могут попасть в Россию на границе с Грузией. После многочасового ожидания нагруженные сливами, персиками и виноградом грузовики вынуждены разворачиваться и ехать обратно в Армению. Погранслужбы не объясняют дальнобойщикам, почему им отказывают во въезде в Россию, заявил депутат Нацсобрания Армении Гарник Даниелян. Однако, по его словам, машины тщательно проверяют, говоря о неких «фитосанитарных проблемах», в том числе тем, кто везет строительные материалы. Бизнесу грозят огромные убытки, подчеркивает парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Весь товар, скорее всего, придется выбросить, отмечает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Непонятно, почему это происходит. Нас с Грузией связывает только "Верхний Ларс". Это классическая дорога, которая идет через Грузию, потом идет Азербайджан, Турция. Хуже всего то, что любые продукты питания требуют либо температурного режима, если они едут в обычных фурах, то у них есть срок годности, и товар через определенное количество дней станет просто неликвидным. Такие грузы страхуются, но это все крайне сложно потом доказывать, возмещать и прочее. Среди перевозчиков, которые возят такие грузы, очень много частных предпринимателей, которые экономят на всем».

Из-за грузовиков на «Верхнем Ларсе» возникли километровые пробки, границу с Грузией туристы пересекают почти сутки. “Ъ FM” поговорил с водителями, которые возвращались через этот перевал:

«Россия и Грузия соединены единственным сухопутным путем. Это очень узкая дорога, которая никак не справляется с таким потоком машин. Просто дорога в горах. Я встал в пробку в 23:00 по московскому времени. Оба КПП прошел уже к 17:00 следующего дня. Примерно 18 часов в пробке. Раз в 40 минут проезжали 100-200 м, потом снова 40 минут отдыхать. Когда была возможность, дремал в машине. Никаких мест для отдыха и туалетов. Во что превратились обочины, страшно говорить. В обратном направлении из России в Грузию машин практически не было». «Морально мы настраивались часов на десять, так как мы понимали общую ситуацию, что каникулы подходят к концу, и большинство людей будет возвращаться домой. Но мы не были готовы к такому огромному количеству времени. Практически не двигались, а если двигались, то очень медленно. Многие попутчики делали это не в своей очереди, опережали, вклинивались. Конечно, у людей, которые стояли честно в своей очереди, уже сдавали нервы. Не подготовлена никакая инфраструктура, нет воды. У кого-то эти запасы воды заканчивались, люди писали об этом в чатах. Я знаю, что были ребята в чате, у которых заканчивался бензин. Кто мог, делился и бензином, и продуктами первой необходимости, лекарствами». «12 часов заняло прохождение границы. Машин очень много. Там организовали сейчас место на парковке, его люди между собой называют "отстойник". Туда часть машин переправляют, кто-то там находится два часа, кто-то и по восемь часов. Было бы хорошо, чтобы там были туалеты, вода. Хотя бы какие-то элементарные вещи. Огорчает очень грязь на российской территории. Сложно и с туалетами, мусор везде. Биотуалеты, которые должны быть, конечно, в непригодном состоянии, пользоваться ими нельзя. Запах ужасный стоит». «Мы попали в отстойник в 21:30 по грузинскому времени. Через два часа мы из него выехали. В 6:00 встали в мертвую пробку, стояли и не двигались где-то часа три. Мне кажется, я в жизни в таких пробках не стояла. Машины постоянно двигались, сдвигались на метр, на два. Очень много людей засыпало, их начинали объезжать по встречной полосе, потом они не могли влезть. И фуры, которые ехали со стороны России, вставали. В общем, начинался коллапс. И нельзя было ни заснуть, ничего. Туалеты закрыты либо уличные в ужасном состоянии. Еды тоже нигде не было, там вокруг горы, скалы, реки. 21 час заняла у нас дорога».

О грядущих коллапсах Минтранс России предупредил и тех, кто возвращается из отпуска другим путем. Ведомство посоветовало прибывать на железнодорожные вокзалы за час до отправления поезда. А авиапассажирам регистрироваться на рейс онлайн и приезжать за четыре часа до вылета.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская, Егор Парфенов