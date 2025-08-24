Фуры с продукцией для России возвращаются в Армению

Депутат Нацсобрания Армении Гарник Даниелян сообщил, что сотни фур с сельхозпродукцией для Россией едут обратно в Армению.

«С КПП "Верхний Ларс" возвращаются сотни автомобилей, загруженных фермерской продукцией: сливами, персиками и виноградом»,— написал Гарник Даниелян в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как добавил депутат Нацсобрания Армении, дальнобойщики говорят, что погранслужбы объясняют отказ во въезде в Россию «фитосанитарными проблемами». По его словам, проверкам подвергаются и автомобили с другими категориями грузов, в том числе строительными материалами.