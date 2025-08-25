«Ростсельмаш» запустил линейку тракторов мощностью 580 л.с.

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» выпустил самый мощный российский сельскохозяйственный трактор «РСМ 3580» с двигателем 580 л.с. Машина полностью разработана и собрана на базе собственных технологий компании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации пресс-службы, трактор оснащен первой в России полностью автоматической трансмиссией, созданной «Ростсельмашем» совместно с «МГТУ им. Н.Э. Баумана». Коробка передач типа PowerShift обеспечивает плавное переключение под нагрузкой без потери мощности. На заводе изготовили два прототипа. В 2025–2026 годах они пройдут полный цикл полевых испытаний, после чего начнется производство опытно-промышленной партии.

««РСМ 3580» открывает новую «серию-3000», включающую модели мощностью от 440 до 580 л.с. Все машины получат собственные мосты, автоматическую коробку, высокопроизводительную гидравлику более 400 л/мин. и цифровую платформу «Агротроник» для контроля работы техники. Трактор оборудован двухместной кабиной с повышенной эргономикой и системой автоматического управления «РСМ Агротроник Пилот 1.0». Машина предназначена для крупных хозяйств, где важны производительность и эффективность», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко