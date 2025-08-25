Российская армия взяла Запорожское в Днепропетровской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За прошлую неделю под контроль российской армии перешли два населенных пункта в Днепропетровской области: 20 августа Минобороны отчиталось о взятии Новогеоргиевки, 24 августа — села Филия. В начале месяца, по данным министерства, вооруженные силы РФ также нанесли удар по железнодорожному узлу в области.