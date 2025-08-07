Армия России поразила используемый ВСУ ж/д узел в Днепропетровской области

Минобороны России отчиталось об ударе вооруженных сил РФ по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Он использовался ВСУ для переброски оружия и военной техники, сообщил Telegram-канал ведомства.

По ж/д узлу ВСУ поставляли вооружения на Донбасс, а также в пункты управления беспилотниками в 133 районах в зоне спецоперации, уточнили в Минобороны. При ударе были применены ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Военное ведомство также заявило об уничтожении восьми крылатых ракет «Storm Shadow» и беспилотного катера ВСУ в Черном море.