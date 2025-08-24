Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Филия в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Село Филия находится в 40 км к востоку от поселка городского типа Покровское, на левом берегу реки Соленая, которая через 5 км впадает в реку Волчья. Выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село крупнее — Новопавловка.

23 августа Минобороны сообщало, что подразделения группы «Центр» нанесли поражения формированиям ВСУ в районе селя Филия.