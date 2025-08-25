На Украине могут оставаться более 20 насильно вывезенных курян

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в своем Telegram-канале, что, «по разным данным», на Украине остаются еще свыше 20 жителей Курской области.

Господин Мединский назвал граждан заложниками, которые якобы были похищены под предлогом эвакуации при вторжении ВСУ в Курскую область. Он уточнил, что среди них есть пенсионеры.

Накануне с Украины были вывезены восемь мирных жителей, которые уже сегодня утром прибыли в Курскую область. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, это жители Суджи и Суджанского района в возрасте от 64 до 75 лет.

В конце июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что с Украины вывезли не менее 132 мирных курян. Она уточняла, что в соседнем государстве удерживаются еще 32 человека.

Алина Морозова