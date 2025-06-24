Татьяна Москалькова: с Украины удалось вернуть 132 жителей Курской области

Во время доклада президенту уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на сегодня в Россию с Украины удалось вернуть 132 жителей Курской области, взятых в заложники во время вторжения ВСУ в регион. В Сумской области удерживаются еще 32 жителя. Ее слова передала пресс-служба Кремля.

23 мая в рамках обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в Россию из Сум вернули 20 мирных жителей Курской области. Затем появилась информация еще о шести возвращенных заложниках, содержавшихся в СИЗО. По словам Татьяны Москальковой, речь идет о курянах, которые оказали сопротивление вторгшимся украинским формированиям.

До этого о возвращении заложников сообщалось в ноябре 2024-го и в марте 2025 года. 22 ноября удалось вернуть 46 человек, 3 марта — 33, 28 марта — 25.

В Следственном комитете России назвали имена предполагаемых организаторов вывоза на Украину жителей оккупированной части Курской области. В террористическом акте и захвате заложников (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 и пп. «а», «г» и «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) подозреваются должностные лица ВСУ — военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев и пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Юрий Голубь