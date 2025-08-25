Al Jazeera: при ударе Израиля по больнице в Газе погибли журналисты

В результате израильских авиаударов по больнице «Насер» на юге Газы, по данным министерства здравоохранения Газы, погибли 8 человек. По информации СМИ, среди погибших есть журналисты, включая корреспондента Reuters.

«Целью обстрела были верхние этажи больницы "Насер", в том числе крыша, на которой находились несколько журналистов»,— сообщает палестинский журналист Al Jazeera Хинд Усама Аль-Худари.

По данным Al Jazeera, в результате ударов был убит оператор Хоссам аль-Масри. «Когда медицинский персонал поднялся наверх, чтобы оказать помощь, там произошло еще одно нападение, в результате которого были ранены еще несколько человек, в том числе два журналиста»,— говорится в сообщении издания.

По сообщениям СМИ, ночью сразу несколько частей Газы были атакованы Израилем с воздуха. Обстрелам подверглись районы Зейтун, Сабра и Ремаль.

20 августа Армия обороны Израиля приступила к захвату города Газа, который считает одним из главных оплотов группировки «Хамас». 22 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти страны одобрили план разгрома движения. Он пообещал, что перед началом операции ЦАХАЛ эвакуирует мирных жителей. В тот же день ООН сообщила, что гуманитарная обстановка в анклаве впервые ухудшилась до ситуации катастрофического голода.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Колесницы Гидеона" ускоряют бег».

Анастасия Домбицкая