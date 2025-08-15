В Челябинске нашли причину протечки нефтепродуктов в реку Миасс из Игуменки

В Челябинске установили, что в реку Миасс около Ленинградского моста из подземной речки Игуменка попали нефтепродукты из-за ненадлежащего содержания сетей ливневок, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Челябинская природоохранная прокуратура внесла руководителю муниципального казенного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей» представление об устранении нарушений. Ведомство продолжает проверку, на контроле — исполнение поручения обслуживающей организацией.

Сейчас масляное пятно на реке локализовано. Боны, которые позволили скопить нефтепродукты в одном месте для обработки специальным сорбентом, сняли на участке в районе развязки по улице Братьев Кашириных — там в Миасс впадает Игуменка. Вблизи Ленинградского моста сорбент начнут использовать вечером 15 августа. В ближайшие дни вещество растворится в реке без ущерба для водоема.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», масляное пятно на реке Миасс площадью 1,2 га заметили 13 августа. Ситуацию держат на контроле несколько ведомств.

Виталина Ярховска