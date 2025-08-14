Масляное пятно на Миассе в Челябинске появилось из-за стоков из подземной реки

Участок с масляным пятном площадью 12 тыс. кв. м на реке Миасс около Ленинградского моста в Челябинске локализовали. Загрязнение водоема произошло из стоков из подземной реки Игуменка, которая проходит почти через весь город и собирает дождевую воду, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Сейчас контрольно-надзорные органы выявляют источник, сбросивший нефтепродукты в канализацию. Ситуация находится под особым контролем нескольких ведомств: региональных министерств экологии и общественной безопасности, Уральского управления Росприроднадзора, ГУ МЧС по области и природоохранной прокуратуры города.

О масляном пятне вблизи Заячьего острова стало известно 13 августа из СМИ. Министерство общественной безопасности региона организовало круглосуточное дежурство двух отрядов поисково-спасательной службы Челябинской области. Установили заградительные боны на двух участках, к которым завезли специальный сорбент — после окончательной локализации загрязнения он поможет собрать пленку и исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Днем 14 августа специалисты Уральского управления Росприроднадзора собрали пробы воды для исследований. По их результатам будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Виталина Ярховска