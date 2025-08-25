Зарплаты в сфере беспилотной авиации выросли в России на 20%

Зарплаты в секторе беспилотной авиации за год выросли почти на 20%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные рекрутинговой компании А.Н.Т. Самыми высокооплачиваемыми стали менеджеры по продажам услуг и разработчики систем автоматического управления. Их месячный доход во втором квартале достигал 450 тыс. и 270 тыс. руб., увеличившись на 7 и 2% соответственно.

Зарплата у ведущего инженера-конструктора универсального профиля выросла сильнее всего — на 19%, до 250 тыс. руб. На 12,5%, до 180 тыс. руб. вырос заработок слесарей-сборщиков летательных аппаратов. Зарплаты операторов БАС стали выше на 3% до 170 тыс. руб., программистов по микроконтроллерам — на 2%, до 240 тыс. руб. Доход ведущего инженера-конструктора бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов, напротив, снизился на 4% до 240 тыс. руб.

По подсчетам hh.ru, в первом полугодии медианная предлагаемая зарплата для специалистов в этой области выросла на 18%, до 118 400 руб. Наибольший доход работодатель предлагает для руководителей группы разработки — 320 тыс. руб. в месяц, уточнили в hh.ru. В целом по рынку за первые полгода российские работодатели разместили на hh.ru более 2000 вакансий, связанных с БАС.

В декабре 2024-го президент Владимир Путин заявил о необходимости нарастить производство беспилотных систем различных типов. В этом году он поручил к 2030 году добиться лидерства России в создании БПЛА. Он также распорядился внедрить ИИ в производство российских дронов.