Еще 12 застройщиков разместили квартиры в своих новостройках на Wildberries

К разделу «Новостройки» на Wildberries присоединились еще 12 девелоперов. В их числе — ПИК, «Брусника», Level Group, «Инград», ГК «Гранель» и ГК «Точно». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Новостройки также разместили застройщики «Группа ЛСР», «A101», Plus Development, «Неометрия», «Сетьстрой» и «Петербургская Недвижимость». Директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» Денис Петрушевский отметил интерес потребителей и девелоперов к новому разделу маркетплейса.

«Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат,— подчеркнул господин Петрушевский.— И рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров». Продажа квартир в новостройках была запущена на Wildberries 18 августа в тестовом формате.

На маркетплейсе сейчас размещено более 55 тыс. квартир в 137 городах. Речь идет в том числе о проектах группы «Самолет». Описания квартир оформлены в привычном интерфейсе Wildberries. В карточке указано расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, количество комнат, площадь, цена и другие параметры.

О ситуации на рынке новостроек в России — в материале «Ъ» «Тихий дом».