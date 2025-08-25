Названа дата выхода документального фильма о победе «Локомотива»

28 августа выйдет документальный фильм о финале Кубка Гагарина сезона 2024/2025, по итогам которого ярославский «Локомотив» впервые завоевал главный трофей КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КХЛ Фото: КХЛ

«"Кубок Гагарина. Верить в мечту" — с 28 августа в онлайн-кинотеатре Кинопоиск»,— говорится в сообщении лиги.

В трейлере к фильму показаны небольшие отрывки из интервью с главным тренером Игорем Никитиным, вратарем Даниилом Исаевым, нападающими Максимом Шалуновым, Максимом Березкиным и Егором Суриным. Также принимали участие игроки челябинского «Трактора».

Напомним, что в мае «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии play-off КХЛ команда со счетом 4:1 обыграла челябинский «Трактор».

Алла Чижова