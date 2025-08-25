В Рощино массово задерживаются авиарейсы на прибытие и отправление

В Тюмени на отправление и прибытие в аэропорту Рощино задерживаются более 10 авиарейсов, следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта. Большинство задержанных рейсов — российские.

Из Тюмени в Сочи не могут отправиться рейсы компаний «Россия» и «Аэрофлот» (FV 6126, SU 6126) — вылет перенесен на 13:55. Отправление рейсов Nordwind Airlines и «Белавиа» (N4 334, В2 2154) в Санкт-Петербург перенесено на 20:25. Отправление самолета «Аэрофлота» (SU 1501) до Шереметьево в Москве задерживается до 17:20.

На прибытие из Санкт-Петербурга задерживаются рейсы Nordwind Airlines и «Белавиа» (N4 333, В2 2153) — самолеты должны были прилететь еще вечером 24 августа. Также прибыть из Пулково по расписанию не могут рейсы «России» и «Аэрофлота» (FV 6449, SU 6449). Задерживаются рейсы «Аэрофлота» (SU 1500) из Шереметьево и «Ямала» (YC 9) из Салехарда. Кроме того, прибыть в Тюмень вовремя не могут два самолета, совершающие международные рейсы — из городов Ош (Кыргызстан) и Анталья (Турция).

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства. Накануне украинские беспилотники атаковали морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. После падения обломков БПЛА загорелся терминал компании НОВАТЭК и рухнули строительные леса, в результате пострадали трое китайских рабочих. Всего, по официальным данным, над комплексом было уничтожено десять боевых дронов ВСУ.

Ирина Пичурина