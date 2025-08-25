Сергей Зверев заявил о гибели племянника на СВО

Стилист и шоумен Сергей Зверев сообщил, что в зоне проведения военной операций на Украине погиб его племянник.

Сергей Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому (осенью 2022 года,— "Ъ") его мобилизовали одним из первых,— сказал Сергей Зверев изданию MK.ru. — Игорь совсем молодой: 1996-го года рождения».

Господин Зверев добавил, что обстоятельства гибели племянника неизвестны. По его данным, «Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся», затем «пришла похоронка». Шоумен также сообщил, что во время участия в боевых действиях его родственника наградили орденом Жукова.

12 августа продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его зять Евгений Ткаченко признан погибшим в зоне военной операции. Он уточнял, что мужчина не выходил на связь около полутора лет. 19 августа о гибели брата на СВО рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.