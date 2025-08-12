Зять продюсера Пригожина признан погибшим на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил «Аргументам и Фактам», что его пропавший на СВО зять Евгений Ткаченко признан погибшим. По данным «Ъ», такое решение 20 июня вынес Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера — Данаи Пригожиной.

«Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели»,— сказал господин Пригожин изданию.

Даная Пригожина и Евгений Ткаченко поженились в 2022 году. Летом у пары родился сын. После объявления частичной мобилизации в сентябре Евгению Ткаченко пришла повестка. Тогда молодому человеку было 25 лет. Участие в боевых действиях он начал принимать в ноябре 2023 года, а спустя два месяца перестал выходить на связь. В феврале 2025 года Даная Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО.

Евгений Ткаченко служил на Купянском направлении в качестве разведчика-пулеметчика, писало «РИА Новости». Имел позывной Панда. В последнем сообщении, которое получила семья перед обрывом связи, он написал: «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю».

Полина Мотызлевская, Николай Сергеев